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حصيلة جديدة لعدد قتلى زلزال تركيا


أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وصل إلى 45 ألفا و968 شخصا.

وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية، لافتا إلى أن من بين الضحايا 4 آلاف و267 سورياً قضوا في زلزال تركيا وشمال سوريا.

ومن المعروف أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

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