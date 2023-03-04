تركيا تعلن وقوع 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية منذ 6 شباط الماضي

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، اليوم السبت، وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 شباط الماضي.
وأوضحت "آفاد" في تغريدة، أنها رصدت حدوث حوال 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 شباط الماضي إلى 4 آذار الحالي، في تركيا ومحيطها.
وارفقت التغريدة بخريطة عليها المناطق التي شهدت زلازل.
وفي 6 شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
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