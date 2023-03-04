مسؤول أوروبي: رفض جميع الدول شراء النفط الروسي سيؤدي لهذا الامر

صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم السبت، بأن رفض جميع الدول شراء النفط الروسي سيخلق مشاكل ويؤدي إلى اختلال التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة Hindustan Times : "نعلم أن سوق النفط يجب أن يكون متوازنا، وإذا لم يشتر الجميع في العالم النفط الروسي، فسنواجه مشاكل لأن السوق ستكون غير متوازنة للغاية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي "غير قلق على الإطلاق من حقيقة أن الهند تشتري النفط الروسي". وأضاف بوريل: "لذا فإن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا ومن الجيد للهند أن تتمكن من شراء النفط الروسي بسعر أفضل".

ومنذ انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بادرت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لفرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا، وقامت العديد من الدول الأوروبية بالامتناع عن شراء النفط الروسي، ومحاولة فرض سقف أسعار عليه، في محاولة لمنع الدول الأخرى من شرائه.