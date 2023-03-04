الصفحة الدولية

اوكرانيا تدعو بروكسل لإرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً


دعا وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في رسالة موجهة إلى زملائه في دول الاتحاد الأوروبي، إلى إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً إلى أوكرانيا لسد النقص الحاد الذي تحذر من أنه يحد من التقدم في ساحة المعركة.

ووفقاً لريزنيكوف، تستخدم القوات الأوكرانية 20% فقط من كمية القذائف التي يمكنهم استخدامها لولا نقص الإمدادات، مشيراً إلى أن كييف تنفق ما معدله 110 آلاف جولة من قذائف عيار "الناتو" 155 مليمتر شهريا، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

وكتب ريزنيكوف: "إذا لم نكن مقيدين بعدد قذائف المدفعية المتاحة، فيمكننا استخدام الحمولة الكاملة وهي 594 ألف قذيفة شهريا. وتابع "وفقا لتقديراتنا، فإن الحد الأدنى من المتطلبات للأداء الناجح للمهام القتالية هو 60% على الأقل من الذخيرة الكاملة، أو 356400 قذيفة شهريا".

قصف دونيتسك ولوغانسك

وتستخدم دول الناتو مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة قوات كييف بمدافع هاوتزر M777 طويلة المدى بعيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعترف بهما من روسيا.

كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع PzH 2000 الألمانية ذاتية الدفع، ومدافع Krab البولندية ذاتية الدفع، ومدافع CAESAR الفرنسية ذاتية الدفع التي تستخدم قذائف من العيار ذاته.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم على المنشآت النووية مدان وغير قانوني
مسؤول أوروبي: رفض جميع الدول شراء النفط الروسي سيؤدي لهذا الامر
اوكرانيا تدعو بروكسل لإرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً
الرئيس الأمريكي يخضع لعملية جراحية
فشل وزراء خارجية مجموعة الـ20 في التوافق على بيان ختامي
هنغاريا: تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيقود إلى حرب عالمية
لضلوعها بالحرب الاوكرانية.. روسيا تحذر واشنطن والناتو من "عواقب وخيمة"
إيران تعلن صنع سفن وغواصات دون طواقم بشرية
"تل أبيب تحترق وسارة تقص شعرها".. زوجة نتنياهو تثير ضجة كبيرة
ضابط أمريكي متقاعد: محاولة هزيمة روسيا تعني نهاية العالم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك