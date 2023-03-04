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الرئيس الأمريكي يخضع لعملية جراحية


اعلن طبيب الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، انه خضع لعملية جراحية في شباط الفائت، لإزالة ورم جلدي "صغير" تبين أنه سرطاني بعد الفحص، مشيراً إلى أنه "تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح".

وقال الطبيب ان "هذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 شباط، هو ذات طبيعة "لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية" وفق ما أوضح الطبيب كيفن أوكونر في تقرير نشره البيت الأبيض، مضيفاً أنه "لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج".

تأتي تلك الأنباء فيما اقترب الرئيس الأميركي أكثر من أي وقت مضى من إعلان ترشحه لولاية ثانية في عام 2024 لكنه لم يصل إلى حد تحديد موعد لإطلاق حملة إعادة انتخابه المتوقعة على نطاق واسع.

وعندما سُأل خلال حديث مقتضب مع المراسلين متى سيعلن إعادة ترشحه قال بايدن وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة: "عندما أُعلِنُ ذلك".

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الرئيس الأمريكي يخضع لعملية جراحية
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