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لضلوعها بالحرب الاوكرانية.. روسيا تحذر واشنطن والناتو من "عواقب وخيمة"


حذرت وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، من أن ضلوع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الحرب في أوكرانيا يجازف بالتسبب بحدوث "عواقب وخيمة"،

وقال ريابكوف في "مؤتمر نزع السلاح" في جنيف خلال كلمة قاطعها العديد من الدبلوماسيين الغربيين، إن "التهديد الإستراتيجي الأكثر حدة تمثله الآن الولايات المتحدة وسياسة الناتو الهادفة إلى زيادة تأجيج الصراع داخل أوكرانيا وحولها".

وأضاف أن "ضلوعهما المتزايد في مواجهة مسلحة محفوفة بصدام عسكري مباشر لقوى نووية له عواقب وخيمة".

وألقى ريابكوف كلمته في قاعة فارغة إلى حد كبير، بعد أن اختار العديد من الدبلوماسيين الغربيين بشكل خاص التجمهر رمزيًا لالتقاط الصور أمام رسم جداري بلوني العلم الأوكراني الأزرق والأصفر، أثناء إلقائه كلمته.

وتفادى المسؤول الروسي مغادرة جماعية كبيرة كالتي قوبلت بها كلمة وزير الخارجية سيرغي لافروف بالفيديو أمام نفس المؤتمر العام الماضي.

وقالت السفيرة الأوكرانية يفهينيا فيليبنكو لوكالة "فرانس برس": "نعتبر هذا تعبيرًا استثنائيًا عن التضامن مع الشعب الأوكراني الذي يقاوم عدوانًا روسيًا غير مبرر".

ومن المتوقع أن يخاطب ريابكوف في وقت لاحق، الخميس، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

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