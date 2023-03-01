السفير الإيراني لدى روسيا : وزير الخارجية الايراني سيزور روسيا اذار الجاري

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سيزور روسيا خلال اذار الجاري.

وقال السفير الإيراني، في مقابلة مع "بارلامنتسكايا غازيتا" الروسية: "ستتم هذه الزيارة إلى موسكو، في اذار".

وشدد على أن طهران وموسكو في الوقت الحالي، "تعيشان فترة ذهبية من تطوير العلاقات"، حيث تتقدمان بشكل تدريجي في جميع المجالات.

وفي وقت سابق، تم الإعلان، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبحثان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، من بينها تطورات الملف النووي الإيراني، وكذلك التعاون بين البلدين في المنابر الدولية والوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز وقضايا بحر قزوين.

هذا وأفاد الدبلوماسي الإيراني بأن بلاده تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا في عام 2023.

وقال: "نأمل أن يتم التوقيع على هذه المعاهدة في عام 2023، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم التصديق عليها من قبل برلمانات البلدين".

وأضاف أن طهران أرسلت بالفعل مسودة اتفاق إلى موسكو، وحاليا يناقشها الطرفان.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران ألكسي ديدوف إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة للعلاقات الروسية – الإيرانية، مؤكدا أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية. وتابع أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.