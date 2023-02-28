روسيا تعلق على العقوبات الاوروبية: ستقتل اقتصادها

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن القيود التي تفرضها بروكسل على التجارة مع موسكو، كجزء من العقوبات، ستؤدي إلى زيادة تبعية الاتحاد الأوروبي واعتماده على المنافسين، وستقتل السيادة الاقتصادية للاتحاد .

وقالت زاخاروفا ، تعليقاً على الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "من الصعب الاختلاف مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي صرح يوم 15 فبراير 2023 في البرلمان الأوروبي بأن العقوبات (على موسكو) هي بمثابة "سم بمفعول مؤجل".

وأضافت: أن "العقوبات تقتل أولاً وقبل كل شيء السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض ما يشاء من القيود على التجارة مع روسيا، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تبعيته واعتماده على منافسيه المباشرين".