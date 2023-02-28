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البيت الأبيض يحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة الفدرالية


أمر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوما تطبيق "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، على الأمن القومي الأميركي.

وقالت الرئاسة الأميركية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقره الكونغرس في نهاية ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونغ، تنفيذا للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل يناير.

وفي مذكرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن "تزيل وتحظر تنزيل" التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن "تمنع الاتصال عبر الإنترنت" بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ويأتي القرار الأميركي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنه "ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدد الخصوصية والأمن".

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.

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