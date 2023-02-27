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روسيا تعلن استهداف مركز "الغرب" للعمليات الخاصة في اوكرانيا


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مركز "الغرب" للعمليات الخاصة غرب اوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف ، إن "الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لوحدات القوات الروسية استهدفت بـ 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 173 منطقة خلال يوم واحد".

وأكد تدمير مركز "الغرب للعمليات الخاصة في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا".

جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن حصيلة عملياتها العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية على محاور القتال المختلفة.

وجاء فيها استهداف القوات الأوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، أدت لمقتل 95 عسكرياً أوكرانياً بالإضافة لتدمير عدد من المعدات العسكرية الأوكرانية.

واشارت الى ان "قواتها استهدفت محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، بالنيران المتقاطعة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا".

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