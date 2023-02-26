الصفحة الدولية

عبد اللهيان: الدول الغربية لم تقدم أي وثائق على استخدام روسيا طائرات إيرانية


أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن الدول الغربية لم تقدم أي وثائق على استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيرة في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال عبداللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": الأخبار المتعلقة باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار من قبل روسيا في الحرب في أوكرانيا "ادعاءات الكاذبة" و "اللعبة الغربية غير المثمرة".

وأشار عبداللهيان إلى أنه "كان من المفترض عقد الاجتماع الثاني للوفدين السياسي والعسكري لإيران وأوكرانيا".

وكتب عبداللهيان ردا على استمرار التهم الغربية الموجهة إلى إيران بإرسالها الطائرات المسيرة إلى روسيا لضرب أوكرانيا، أن "الادعاءات حول طائراتنا المسيرة في أوكرانيا خاطئة".

مضيفاً: "بعض الأطراف الغربية لا تقوم سوى بإطلاق الادّعاءات دون أن تقدم وثيقة تثبت صحتها، وعلى الغرب أن يكف عن مواصلة هذه اللعبة غير المجدية؛ فإيران مع السلام وتقف ضد الحرب".

قالت دول غربية والولايات المتحدة، فضلاً عن أوكرانيا، إن "روسيا استخدمت طائرات إيرانية مسيرة في استهداف أوكرانيا"، وتعرضت إيران لعقوبات غربية واسعة بسبب ذلك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبد اللهيان: الدول الغربية لم تقدم أي وثائق على استخدام روسيا طائرات إيرانية
موسكو: العقوبات الأوروبية الأخيرة لم تصدمنا
بدء مناورات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري الليلة
"هذه ليست حربنا".. الاف المتظاهرين الالمان يحتشدون وسط برلين احتجاجا على توريد الاسلحة لاوكرانيا
عبر أنبوب "دروجبا".. روسيا توقف تصدير النفط الى بولندا
النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي: أمريكا تمر بحالة ضعف وعلى العراق استثمار ذلك اقتصاديا
روسيا: الغرب يجعل مجلس الأمن أداة لتحقيق رغباته
زيلينسكي يوافق جزئيا على الاقتراح الصيني لوقف اطلاق النار
أوكرانيا تستلم أول دبابة "ليوبارد2" من بولندا
روسيا تعلن تدمير أنظمة مدفعية أمريكية الصنع في أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك