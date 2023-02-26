موسكو: العقوبات الأوروبية الأخيرة لم تصدمنا

قال عضو المجلس الروسي للعلاقات الدولية إيفان تيموفييف، إن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا لم تكن صادمة، وتؤكد ضرورة الاستغناء عن الغرب وإدارة التعاملات المالية بعيدا عن نظم الغرب.

وأضاف أن العقوبات أظهرت أن من السابق لأوانه أن نسترخي، وأن من الضروري أن نواصل البحث عن حلول مستقلة للتعاملات المالية بعيدا عن النظم الغربية، والعمل على إيجاد بدائل للواردات.

وتابع: "لا أستطيع أن أقول إن العقوبات كانت صادمة إذا قارناها بالعام الماضي، لكنها واسعة النطاق. الذين استرخوا وشعروا بأننا تأقلمنا مع الواقع الجديد، من الواضح أنهم تعجلوا في إطلاق الأحكام. لا تزال هناك مهمتان أساسيتان: تطوير نظام مستقل للتسويات المالية، وإيجاد بدائل للواردات، وفي المحصلة الاستغناء عن الغرب".

وأضاف أن العقوبات أثرت على بعض البنوك الروسية التي لم تخضع لها في السابق، وهذا يعني تضييق استخدام التعاملات بالدولار واليورو أمام المستوردين والمصدرين الروس، ما يعني أن النافذة المالية للتعامل مع العالم الخارجي تضيق.

وأوضح أن القيود المفروضة على الصحفيين لن تؤثر على الاقتصاد، وهي تبقى خطوة سياسية متوقعة.