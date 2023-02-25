"هذه ليست حربنا".. الاف المتظاهرين الالمان يحتشدون وسط برلين احتجاجا على توريد الاسلحة لاوكرانيا

تظاهر آلاف الأشخاص وسط برلين، اليوم السبت، لدعم مبادرات السلام واحتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا.

وذكرت وكالة " نوفوستي" الروسية ان "النائبة في البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سارا فاكنكنيخت، دعت إلى التظاهرة، وأكدت أن على الألمان مطالبة المستشار أولاف شولتس بوقف تصعيد النزاع على الفور، ووقف تزويد نظام كييف بالأسلحة وقيادة مبادرة السلام الأوروبية".

ووفقا للتقديرات الأولية للمنظمين، يشارك في المظاهرة أكثر من 25 ألف شخص. ويحملون لافتات كتب عليها: "هذه ليست حربنا"، "دبلوماسية وليس أسلحة" و"الأسلحة الألمانية تقتل الروس والأوكرانيين مرة أخرى" وغيرها.

ويشار إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني دعا أيضا إلى "المشاركة في التظاهرة"، مشددا على "ضرورة تجاوز الخلافات السياسية الداخلية من أجل السعي لتحقيق السلام".