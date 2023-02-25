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النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي: أمريكا تمر بحالة ضعف وعلى العراق استثمار ذلك اقتصاديا


اتهم النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي، السبت، أمريكا بمحاولة افشال جميع العقود التي لا تبرم معها، فيما اكد ان الدور الأمريكي وصل الى مرحلة الضعف في الشرق الأوسط بصورة عامة والعراق بصورة خاصة.

وقال الجمالي في حديث ل /المعلومة/ إن "الدور الامريكي وصل الى مرحلة الضعف في الشرق الأوسط بصورة عامة، والعراق بصورة خاصة"، لافتا الى انه "نعول على إمكانيات سيمنز بالتعاون مع الخبرات العراقية المتاحة لإيجاد حل حقيقي لإنهاء ازمة الكهرباء والطاقة في العراق".

 وتابع، ان "ازمة الكهرباء في العراق لا تقتصر على انشاء محطات الإنتاج فحسب، بل يحتاج العراق الى تطوير خطوط النقل المتهالكة بالنظر الى دراسات المختصين"، مشيرا الى ان "الوقت الحالي هو فرصة لاستغلال ضعف أمريكا في الإعلان عن الانفصال التدريجي عن أمريكا".

واردف، ان "الحكومة يجب ان تتخذ موقفاً لفرض مصلحة الشعب العراقي قبل ان تفرض أمريكا مصلحتها على العراق وخاصة بملف الطاقة والكهرباء"، مبينا ان "واشنطن تعتبر ملف الكهرباء من الملفات السياسية التي ان حصلت عليه سيعيد البلد الى دوره الطبيعي".

 وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف، قد تحدث في وقت سابق ل /المعلومة/، ان "أمريكا لن تسمح لشركة سيمنز الالمانية بالعمل داخل العراق دون الموافقة المسبقة منها، فيما اكد ان واشنطن تعد نفسها وصية على العراق منذ 2003 ولغاية الان".

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