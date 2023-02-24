روسيا: الغرب يجعل مجلس الأمن أداة لتحقيق رغباته

أعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن توسيع مجلس الأمن الدولي بضمّ دول غربية له، لن يضيف قيمة للمجلس في ظل سعي الغرب لجعله أداة لتحقيق رغباته.

ونقلت وكالة "تاس، الروسية عن نيبينزيا قوله: "نأسف لأن الرئاسة المالطية لمجلس الأمن أظهرت مرارا تجاهلا صريحا لإجراءات مجلس الأمن، وقدّمت موقفها الوطني والمشترك للاتحاد الأوروبي على كل شيء، فيما عليها أن تتخذ موقفا محايدا، ونحن مضطرون إلى الإعلان أن مالطا تفشل بهذه المهمة".

وأضاف: "هذا يؤكد فقط وجهة نظرنا بأنه لا قيمة لتوسيع مجلس الأمن بضمّ الدول الغربية. أنتم ببساطة تحولون المجلس إلى أداة لتحقيق رغباتكم".