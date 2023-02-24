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زيلينسكي يوافق جزئيا على الاقتراح الصيني لوقف اطلاق النار


بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن قبول "جزئي" لاقتراح صيني لوقف إطلاق النار في بلاده.

وذكرت وكالة "رويترز"، ان "الرئيس الأوكراني رحب ببعض عناصر الاقتراح الصيني لوقف إطلاق النار، لكنه قال إن "الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام".

وأضاف في مؤتمر صحفي ب‍كييف: "أعتقد أن من الصواب بأنه إذا كانت هناك أفكار تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي.. فلنعمل مع الصين في هذه النقطة".

ومضى قائلا: "ولِمَ لا؟".

وقال زيلينسكي، الذي أوضح أن "الصين لم تقدم خطة حقيقية بل بعض "الأفكار"، إن هناك بعض الأجزاء التي لا يوافق عليها".

وحث بكين على "عدم تزويد موسكو بالسلاح، لكنه أوضح أن تفكير الصين، حليفة روسيا، في التوسط في السلام أمر مبشر".

وقال في الذكرى الأولى لغزو روسيا الشامل لبلاده: "مهمتنا هي جمع الجميع لعزل واحد".

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