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روسيا تعلن تدمير أنظمة مدفعية أمريكية الصنع في أوكرانيا


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير مستودع ذخيرة للواء المدفعية 104 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: "على محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، وراجمة غراد، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، فضلاً عن مستودع للذخيرة بالقرب من قرية فيشيتراسوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك ل‍لواء المدفعية رقم 104 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك يوم أمس".

وأشارت إلى "القضاء على أكثر من 80 عسكريا من القوات المسلحة العسكرية ل‍أوكرانيا ونظام المدفعية "M777" الأمريكي الصنع ومدافع كراب ذاتية الدفع البولندية الصنع على محور جنوب دونيتسك".

وفقا للوزارة، دمرت الوحدات الروسية أيضًا دبابة واحدة، ومركبتي قتال مشاة، وثلاث شاحنات صغيرة، وأربع راجمات من طراز "أورغان"، ومدافع هاوتزر "دي-20" ومحطة رادار من صنع أمريكي "AN / TPQ-36". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنو وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه"، بحسب البيان.

وأضافت: "ألحقت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" خسائر بالقوى البشرية للعدو ومعداته على محور كوبيانسك، في مناطق دفوريتشنايا وكراخمالنو وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتم القضاء على أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وأربع مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر "دي-20" على هذا المحور خلال يوم واحد".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركز قيادة أوكراني ومستودع ذخيرة بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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