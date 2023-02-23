لأستهداف قادة في طالبان.. انفجار يهز مدينة طالقان شمالي افغانستان

اكدت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الخميس، إن انفجارًا هز مدينة "طالقان" مركز ولاية تخار الواقعة شمال شرق أفغانستان، فيما اشارت الى انه جاء لأستهداف قادة في حكومة طالبان.

وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة في حسابها عبر "تويتر"، أن "انفجارًا وقع في مدينة طالقان مركز محافظة تخار"، وحتى الآن لم ترد أنباء عن طبيعة هذا الحادث وعدد الضحايا.

فيما تحدثت وسائل إعلام أفغانية ومنصات عن وقوع قتلى وجرحى جراء الانفجار، مشيرة إلى أن "هذا الانفجار تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا".

وقالت وكالة أنباء "هرات نيوز" في تطبيق "تلغرام"، إن "الهدف من هذا الهجوم استهداف عناصر من حركة طالبان في مدينة طالقان"، مضيفة أنه "لم تتوافر بعد إحصاءات رسمية عن الخسائر والإصابات الناجمة عن هذا الانفجار".

ولم تعلق حكومة حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ منتصف آب/أغسطس 2021، على طبيعة الانفجار وحجم الخسائر.

وتنشط الجماعات الأفغانية المعارضة لحكم طالبان في ولايات تقع شمال البلاد، وتشن بين الحين والآخر هجمات على عناصر الحركة.