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روسيا تهدد: إذا أرادت أمريكا هزيمتنا فيحق لنا الدفاع عن أنفسنا ولو بالسلاح النووي


أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تشعر بتفوقها وإفلاتها من العقاب، في حين أنه من الواضح لجميع القوى أنه إذا كانت أمريكا تريد هزيمة روسيا، فنحن على شفا صراع عالمي.

وفي منشور بقناته الرسمية على تطبيق “تليغرام”، قال مدفيديف إنه “إذا أرادت الولايات المتحدة هزيمة روسيا، فيحق لنا الدفاع عن أنفسنا بأي سلاح، بما في ذلك السلاح النووي. وكما قال فلاديمير بوتين، إنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة”. لهذا السبب تم تعليق العمل باتفاقية ستارت، وعلى النخب الأميركية، التي فقدت اتصالها مع الواقع، عليها الآن أن تفكر، ماهو الشيء الذي أنجزنه”.

ووصف مدفيديف في رسالته، خطأ الأميركيين باستنتاجاتهم حول أن الأمن الاستراتيجي ومحاولة موازية لتدمير روسيا لا يرتبطان ببعضهما البعض. وأضاف مدفيديف، بأنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، فإن الحرب ستنتهي.

وكتب مدفيديف بهذا الصدد: “قال بايدن في وارسو، إنه إذا أوقفت روسيا غزوها فسوف ينتهي كل شيء الآن. وإذا توقف الأوكرانيون عن الدفاع عن أنفسهم، فستكون هذه نهاية أوكرانيا. هذه كذبة مكررة، والحقيقة مختلفة تماماً”. “وهي إذا أوقفت روسيا العملية العسكرية الخاصة دون تحقيق النصر، فلن تكون روسيا موجودة، وستتمزق إلى أشلاء. إذا توقفت الولايات المتحدة عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، فإن الحرب ستنتهي”.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الفدرالية الروسية، بأن الدول الغربية دربت ضباطاً من الكتائب الأوكرانية وزودتهم بالأسلحة، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتفاوضت كييف مع الغرب بشأن توريد الأسلحة.

وأضاف بوتين، بأنه في الوقت نفسه، لم تحل كييف مشاكل دونباس، لكنها ببساطة ماطلت بالوقت، وارتكبت اغتيالات سياسية وسخرت من رجال الدين.

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