بايدن يعلق على انسحاب روسيا من معاهدة "نيو ستارت": خطأ جسيم

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، قرار روسيا بتعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" مع واشنطن كان خطأ جسيم.

وصادق مجلسا البرلمان الروسي على قرار تعليق المشاركة في معاهدة "نيو ستارت"، وهو قرار أعلنه الثلاثاء الرئيس فلاديمير بوتين واستنكرته القوى الغربية بشكل جماعي.

وتحدث الرئيس الأميركي قبل اجتماع في العاصمة البولندية مع قادة تسع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من وسط وشرق أوروبا (بلغاريا، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا) وبحضور الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

الاجتماع الذي بدأ قبيل الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش، مخصص أساسا لبحث دعم أوكرانيا وتأكيد الالتزامات المتبادلة داخل الناتو.

وأشار بايدن قبل الاجتماع إلى عضوية فنلندا في الناتو وشدد على أن "الدول التسع المشاركة في اللقاء تظل خط الجبهة في دفاعنا الجماعي".

من جهته، أعلن ينس ستولتنبرغ أن من الضروري "كسر حلقة العدوان الروسي"، مضيفا "يجب أن نحافظ على دعمنا ل‍أوكرانيا ونكثّفه ونمنحها ما تحتاجه للانتصار".

وتابع ستولتنبرغ "لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب، لكن عندما تنتهي، علينا التأكد من أن التاريخ لن يعيد نفسه".

من المقرر أن يغادر جو بايدن بولندا في وقت لاحق بعد الظهر ليعود إلى بلاده.