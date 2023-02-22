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الدفاع الروسية تعلن تدمير مقراً أوكرانياً لإنتاج المدافع الثقيلة


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلاح الفضاء في الجيش دمر في مقاطعة سومي، خطا لإنتاج وإصلاح مدافع الهاون ذات العيار الثقيل وذخيرتها تابعا للجيش الأوكراني.

وعلى محور كوبيانسك ، كبد سلاح المدفعية والأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" العدو خسائر فادحة في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف.

وعلى محور كراسني ليمان، وفي سياق العمليات الهجومية لوحدات مجموعة "المركز"، نسفت نيران المدفعية والراجمات الثقيلة مواقع تابعة لقوات نظام كييف في مناطق ستيلماخوفكا، ونيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وعلى محور دونيتسك ، تستمر العمليات الهجومية الناجحة للكتائب الهجومية بدعم من وحدات تشكيل تولا للقوات المحمولة جواً، والطيران الهجومي لقوات الفضاء الروسية من مجموعة "الجنوب" القتالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب البيان، تم تدمير ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين ، وشاحنتين صغيرتين ، ومدفع هاوتزر "دي 20"، ومدفع هاوتزر "دي 30".

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