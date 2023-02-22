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مجلس الدوما الروسي يصدق على قانون تعليق العمل بمعاهدة "ستارت"


صدق مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، على قانون تعليق العمل بمعاهدة "ستارت" الجديدة للأسلحة للحد من الأسلحة النووية.

وبحسب بيان مجلس الدوما: "ينص مشروع القانون على أن يعلق الاتحاد الروسي المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والموقعة في براغ في 8 أبريل 2010".

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره رسميا.

ولفت البيان إلى أن القرار الخاص باستئناف مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه رئيس البلاد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق روسيا مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية.

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