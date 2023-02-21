خارجية روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية بسبب "المسار العدواني"

قررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفيرة الأمريكية لين تريسي، رداً على ما وصفته بـ المسار العدواني" الأمريكي المتزايد.

وقالت الخارجية في بيان، إنه "من أجل تهدئة الموقف، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لسحب معداتها العسكرية وتلك الخاصة بحلف "الناتو" من أوكرانيا"، مبينة أن "المسار العدواني الأميركي لتعميق المواجهة مع روسيا في جميع المجالات يأتي بنتائج عكسية".

وجاء استدعاء السفيرة الأمريكية بعد ساعات من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا وبولندا، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف.