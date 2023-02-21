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مثل رئيس هايتي الأسبق.. موسكو تتوقع نهاية زيلينسكي على يد امريكا


اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توقعها أن تكون نهاية الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي الاغتيال على يد أميركا مثل رئيس هايتي الأسبق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أن "نفي واشنطن تورطها في تفجير "نورد ستريم" كذبة كبير".

جاءت التصريحات الروسية بعد يوم من زيارة مفاجئة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا لتأكيد دعم واشنطن ل‍كييف.

وكان البيت الأبيض قد أكد أنه تم التخطيط لزيارة بايدن قبل شهور بالتعاون بين البنتاغون وجهاز الخدمة السرية، وأنه تم إبلاغ روسيا بموعد زيارة بايدن ل‍كييف قبل ساعات من مغادرته واشنطن.

وأوضح أن "بايدن أراد إرسال رسالة واضحة حول الدعم الأميركي ل‍أوكرانيا، وأنه ناقش مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ملفات الطاقة والبنية التحتية والدعم الاقتصادي".

يشار إلى أن "التايمز" البريطانية، قد أفادت قبل عام بأن زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة".

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مثل رئيس هايتي الأسبق.. موسكو تتوقع نهاية زيلينسكي على يد امريكا
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