شهود عيان: انهيار عدد من المباني في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد

أفادت مصادر صحفية في لبنان وسوريا عن وقوع عدد من الإصابات في شمال غربي سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا بقوة 6.4، كما تم تسجيل انهيار عدد من المباني في جنديرس واعزاز نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة

وأفادت، بوصول العديد من المناشدات للدفاع المدني التوجه فورا لمدينة جنديرس بريف عفرين بعد الهزة الأرضية بقوة 6.4 في هاتاي.

وأفاد شهود عيان، بانهيار عدد من المباني في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد