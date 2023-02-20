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بايدن وزيلينسكي يعقدان اجتماعا في كييف


أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة.

ويأتي ذلك في خضم زيارة بايدن لبولندا، الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا ل‍أوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، خلال زيارته الى فلاديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف، عن الغزو الروسي ل‍أوكرانيا.

وقال بايدن: "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئا". وتابع: "سأعلن تسليم أوكرانيا معدات هامة تشمل ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة".

وأردف الرئيس الأمريكي: "سنعلن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية".

ومضى بالقول: "أنشأنا تحالفا من المحيط الأطلسي إلى الهادئ للدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي غير مسبوق".

واستدرك، "أتطلع إلى السفر إلى بولندا للقاء الرئيس دودا وحلفائنا في الجناح الشرقي للنيتو"، مبينا "سأبحث مع الحلفاء كيفية استمرارنا في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا".

من جهته، قال زيلنسكي: "ناقشنا الكثير من النقاط وهذه النقاشات تقربنا من الانتصار وأتمنى أن يكون عام 2023 هو عام الانتصار".

وأضاف، أن "أوكرانيا تجسد مصير النظام العالمي وعلينا بذل كل ما بوسعنا لينتصر العالم الديمقراطي".

ومضى زيلنسكي بالقول: "لن ننسى موقف الرئيس الأمريكي والدعم الذي قدمه خلال الحرب وصولا لهذه الزيارة". ولفت الى أن "هناك حزمة دعم جديد من واشنطن ل‍أوكرانيا وهذه رسالة مهمة لمواجهة روسيا". وأردف: "نسعى لحماية العدالة التي أضرت بها حرب روسيا وعلى موسكو أن تتحمل مسوؤلية ما قامت به".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية.

ووصفت الصحيفة رحلة الرئيس الأمريكي بالمعقدة والخطيرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إن روسيا مُنيت بخسائر "فادحة بشكل غير معتاد" قرب بلدة فوليدار في منطقة دونباس الشرقية التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر أيلول.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "الوضع معقد جدا، ونواصل القتال. نحطم الغزاة ونلحق ب‍روسيا خسائر فادحة غير عادية".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الاثنين إن قواتها "صدت الهجمات الروسية في مناطق بقرية هريانيكيفكا"، لكن الروس واصلوا القصف الشديد للمنطقة بالمدفعية.

وتسببت الحرب التي بدأت في 24 شباط من العام الماضي في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتحويل مدن إلى أنقاض في مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا.

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