الصفحة الدولية

تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال "المدمر"


ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال "المدمر" الذي ضرب جنوبي تركيا، في السادس من الشهر الجاري إلى 41156 حالة وفاة، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وذكرت الإدارة، في بيان اليوم الاثنين، إن "عدد وفيات الزلزال في تركيا ارتفع إلى 41 ألفا و156".

من جهته، أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم لكل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، قائلا قبيل انطلاق اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "السويد تحشد جهودها لدعم تركيا وسوريا عبر التنسيق لمؤتمر دولي لجمع التبرعات في 16 مارس المقبل في بروكسل".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط الجاري وأطلق على الحادثة تسمية "كارثة القرن"، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأعلنت الحكومة السورية أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغ 1414 وفاة و2357 مصابا.

وحصيلة الضحايا في تركيا وسوريا مرشحة للزيادة، إذ من المتوقع وجود جثث كثير من المتوفين تحت أنقاض المباني، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال بنحو 23 مليون شخص.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن وزيلينسكي يعقدان اجتماعا في كييف
تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال "المدمر"
الخارجية الأميركية: نتفهم مخاوف تركيا على حدودها الجنوبية ونعمل بتعاون معها
إيران ترد على تصريحات رئيس أذربيجان الجديدة بشأن الهجوم على سفارة بلاده في طهران
حرب أوكرانيا تكلف ألمانيا 160 مليار يورو بنهاية 2023
تجربة صاروخية "غير مسبوقة" لكوريا الشمالية
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير أنظمة مدفعية ورادار أمريكي الصنع
تراجع شعبية ماكرون إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات
الدفاع الروسية: أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به
بكين: لن نمرر أية محاولات أمريكية للتأثير على العلاقات الروسية الصينية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك