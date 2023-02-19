تراجع شعبية ماكرون إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام، وذلك في ظل استمرار معارضة خطته لإصلاح نظام التقاعد.

ونشرت صحيفة "جورنال دو ديمانش" استطلاعا أجراه معهد "إيفو" أظهر أن 32% فقط من المواطنين الفرنسيين راضون عن أداء الرئيس، بانخفاض بواقع نقطتين مقارنة بالشهر الماضي.

وكانت آخر مرة تصل فيها شعبية ماكرون لهذا المستوى مطلع عام 2020، عندما أصابت الاحتجاجات على مقترح سابق لإصلاح المعاشات فرنسا بالشلل.

وقد أثارت الخطة التي أعلنها ماكرون مؤخرا، التي تشمل فقرة تنص على رفع سن التقاعدد من 62 إلى 64، احتجاجات ومظاهرات منذ يناير الماضي.

وبحسب استطلاع تم إجراؤه الأسبوع الجاري يعارض الرفع في سن التقاعد 67% من الفرنسيين، كما أن النقابات العمالية هددت بإصابة فرنسا بالشلل في السابع من مارس المقبل في حال لم يتراجع ماكرون مجددا.

وشهدت فرنسا في الفترة الأخيرة مظاهرات كان أكبرها نهاية الشهر الماضي حيث خرج نحو 2.8 مليون شخص إلى الشوارع، في إطار إضرابات واحتجاجات واسعة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.