الصفحة الدولية

صحيفة " ذا صنداي تايمز" تكشف ملجأ زيلينسكي السري تحت الأرض


أفادت صحيفة The Sunday Times البريطانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومساعديه، أمضوا أول شهرين من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مختبئين في ملجأ سري تحت الأرض.

ووفقا للصحيفة، فإن الملجأ معتم، ويحرس مجمع المباني الحكومة الأوكرانية داخله، عدد كبير من المسلحين، وكل شخص يريد دخول المجمع والتنقل في مرافقه، عيله ذكر كلمة سر محددة يتم تغييرها يوميا.

وأضافت الصحيفة، أن كلمة السر عبارة عن جمل وكلمات صعبة باللغة الأوكرانية، "يصعب على الروس نطقها".

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيلينسكي أجبر قاطني الملجأ على توقيع تعهد خطي، بعدم الإفصاح عن أية تفاصيل تخص الملجأ، وتصميمه، وموقعه، ودفاعاته، وحتى الطعام الذي يقدم فيه.

ونوهت الصحيفة، بأنه في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كان يفترض أن يختبئ زيلينسكي في الملجأ تحت الأرض مدة أسبوع، إلا أن تقدم القوات الروسية إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، منذ المرحلة الأولى للعملية، أجبره ومساعديه على الاختباء فيه مدة شهرين، قام خلالها بتصوير مقاطع فيديو مسجلة، لطمأنة الشعب الأوكراني بأنه لم يهرب، ويتركهم لمواجهة مصيرهم بأنفسهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تجربة صاروخية "غير مسبوقة" لكوريا الشمالية
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير أنظمة مدفعية ورادار أمريكي الصنع
تراجع شعبية ماكرون إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات
الدفاع الروسية: أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به
بكين: لن نمرر أية محاولات أمريكية للتأثير على العلاقات الروسية الصينية
صحيفة " ذا صنداي تايمز" تكشف ملجأ زيلينسكي السري تحت الأرض
"غلوبال تايمز": بعد أوكرانيا سيشعل "الناتو" حربه في تايوان
المستشار الألماني ينتقد حلفاء برلين لعدم إمدادهم أوكرانيا بالدبابات
لجنة التحقيقات الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم على جسر القرم
موسكو تدين الغارات الإسرائيلية على دمشق وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك