تركيا: عدد ضحايا الزلزال تجاوز 40 ألف قتيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاحد، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري بلغت 40689 قتيلا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في تقرير لها ان " حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري بلغت 40689 قتيلا".

وأعلن أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عن "تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد".

وأوضح أن "1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات".

ودعا تتار إلى "تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات".

وقتل مئات الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء زلزال قوي ضرب يوم الاثنين 6/2/2023 جنوب تركيا، وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات ، في حين قدر المعهد الأميركي للزلازل قوة الهزة الرئيسية بـ7.8 درجات، وقدرها معهد رصد الزلازل الأوروبي بـ7.5 درجات".