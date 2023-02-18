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الصين تعتزم إطلاق "مبادرة سلام" لإنهاء حرب روسيا - أوكرانيا


أعلنت جمهورية الصين الشعبية، السبت، عزمها إطلاق مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية وانج يي، خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن،: "سنقدم شيئا، ألا وهو الموقف الصيني من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية... سنقف بحزم الى جانب السلام والحوار".

ودعا وانج يي إلى حل النزاعات سلميا من خلال الحوار والتشاور، مؤكدا أنه لا يجوز حل المشكلات بين الدول من خلال الضغط أو العقوبات الأحادية، موضحاً أن هذا يأتي بنتائج عكسية، "لأنه يؤدي إلى صعوبات لا نهاية لها".

وشدد وانج يي على ضرورة عدم إهمال الحوار والمشاورات مهما كانت حدة التوترات، وقال: "يجب إعطاء السلام فرصة".

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