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الاتفاق النووي.. رئيسي يرد على امريكا: "أفعالكم لا تتوافق مع مطالباتكم"


قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تختلف عن سلفه دونالد ترامب، فيما أكد أن الغرب لا يبحث عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن رئيسي قوله خلال مقابلة مع قناة CCTV الصينية إن "ما نراه في سلوك حكام أمريكا الحاليين لا يختلف عن سلوك الحكام القدامى، ويبدو أنهم يبحثون عن العقوبات مثلما كانوا يبحثون عن العقوبات"، مضيفا أنهم "يزعمون البحث عن اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، لكن ما نراه عمليًا هو أن أفعالهم لا تتوافق مع مطالباتهم".

وأردف أن "طهران تبحث عن اتفاق جيد لكنهم لا يتبعون الاتفاق، وأن الغرب تملص من وعوده في الاتفاق النووي بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 2018، نعتقد أن الأمريكيين مخطئون للغاية، هناك أخطاء في الحسابات، كما أخطأت بعض الدول الأوروبية في الحسابات اليوم، ويجب أن يعلموا أن لديهم حسابات خاطئة ومعرفتهم بإيران ومعرفتهم بالأمة الإيرانية خاطئة".

وأوضح أن "الصين أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لإيران وتجمعنا معها علاقات صداقة، وأن المواقف والمصالح الصينية والإيرانية مشتركة، وزيارتي لها تأتي في إطار نظرتنا الاستراتيجية للتعاون معها، وإيران والصين تعارضان الأحادية في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي وتتعاملان مع الأحداث باستقلالية".

بدوره، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن موضوع الاتفاق النووي غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الحالي.

وأوضح كيربي في تصريحات صحفية: "تساعد إيران روسيا بشكل مباشر ويمكن التحقق منه في هذه الحرب من خلال تزويد روسيا بمئات الطائرات بدون طيار بقدرات مميتة".

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الاتفاق النووي.. رئيسي يرد على امريكا: "أفعالكم لا تتوافق مع مطالباتكم"
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