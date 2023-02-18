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استهداف سفينة إسرائيلية بطائرة مسيرة إيرانية في الخليج العربي


كشفت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، عن هجوم عبر طائرة إيرانية مسيرة استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج العربي.

وقالت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "هجومًا تم باستخدام طائرة شاهد 136 المسيرة الانتحارية واستهدف سفينة كامبور سكوير المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر في الخليج".

وأضافت أن "هذه السفينة التجارية، كانت تبحر تحت علم ليبيريا وتعمل بالنيابة عن شركة الشحن Zodiac التابعة للملياردير الإسرائيلي ".

وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية التابعة للحرس الهجوم على السفينة الإسرائيلية.

فيما اعتبرت منصات إيرانية أخرى أن "الهجوم الذي استهدف السفينة الإسرائيلية كان ردًا على هجوم استهدف مصنعًا عسكريًا تابعًا ل‍وزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران".

وفي 28 كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن هجومًا بثلاث طائرات مسيرة صغيرة استهدف منشأة عسكرية في أصفهان، مشيرة إلى أن الهجوم لم يحقق أضرارًا جسيمة، واقتصرت الأضرار على سقف أحد المصانع العسكرية.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، فيما لم تعلن تل أبيب مسؤوليتها عنه، بينما أكدت تقارير صحفية غربية أن إسرائيل كانت وراء "الهجوم الناجح".

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