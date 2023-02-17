مسؤول إيراني: عائدات تصدير النفط بلغت 26 مليار دولار بزيادة 44%

ذكر الممثل الرسمي لاتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، أن طهران تلقت عائدات بقيمة 26 مليار دولار، من مبيعات النفط في الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022

وحسبما ذكره حميد حسيني، الممثل الرسمي لاتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، أن العائدات من مبيعات النفط إلى الدول الأجنبية في الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022 قد بلغت 26 مليار دولار بزيادة 44%.

وتبين أن دخل الفترة المحددة زاد بنسبة 44% مقارنة بشهر مارس-سبتمبر 2021 .

وأشار حسيني، أن الصين لعبت دورا مهما في تجارة النفط الإيراني، الذي تبلغ حصته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 15%.

وأضاف أن طهران وبكين تخططان لمشاريع مشتركة في قطاع النفط، ولم يفصح عن التفاصيل لأن تنفيذ بعض الاتصالات في هذه القضية قد تعيقه العقوبات الأمريكية.

وأفادت الخدمة الصحفية لوكالة الطاقة الدولية سابقا، أن الحجم الفعلي لصادرات النفط من روسيا في يناير 2023 ارتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، وزادت عائدات الصادرات بمقدار 0.7 مليار دولار لتصل إلى 13 مليار دولار.