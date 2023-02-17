تركيا تعلن احتجاز 152 شخصاً بتهمة النهب في منطقة الزلزال

أفادت قناة "TRT" التركية، الجمعة، باحتجاز أكثر من 150 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال النهب والسرقة في منطقة الزلزال في تركيا.

ونقلت القناة عن وزارة العدل التركية أنه "فيما يتعلق بـ 319 حادثا بدأت عمليات تفتيش لـ 243 شخصا وبعد إجراء فعاليات التحقيق تم احتجاز 152 شخصا".

وفي 6 شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.