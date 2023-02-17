زلزال بقوة 6.4 يضرب إندونيسيا

اعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن زلزالًا بلغت قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو، واستبعدت احتمال حدوث موجات مد (تسونامي).

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، إن "مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا".

وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.