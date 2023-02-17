بعد حادثة المنطاد.. بايدن: لم أقدم اعتذار وسأُسقط أي جسم طائر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر يُنظر إليه بوصفه يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وقال بايدن، "إذا مثّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأمريكي، سأُسقطه"، وذلك بعد عدة أيام على إصداره أمرا بإسقاط منطاد يشتبه بأنه صيني يستخدم لأغراض التجسس، وثلاثة أجسام أخرى.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينغ بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادا يشتبه بأنه صيني يُستخدم لأغراض التجسس حلّق فوق الولايات المتحدة في الرابع من شباط/فبراير.

وقال: "أتوقع أن أتحدث إلى الرئيس شي وآمل أن ننهي المسألة"، مضيفا: "لن أقدم أي اعتذارات على إسقاط هذا المنطاد".