مستشار عسكري إيراني في سوريا يكشف تفاصيل الطائرة المُسیرة الايرانية التي فاجأت الأمريكيين في سوريا

کشف مستشار عسكري إيراني في سوريا لقناة العالم تفاصيل الطائرة المُسیّرة الايرانية التي فاجأت الأمريكيين اليوم شمال شرق سوريا.

فكانت القيادة الوسطى الأمريكية 'سنتكوم' قد زعمت أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة لها في منطقة كونوكو العملياتية شمال شرق سوريا.

من جانبه، کشف مستشار عسكري إيراني في سوريا لقناة العالم تفاصيل هذه الطائرة المُسیرة الايرانية التي فاجأت الأمريكيين اليوم.

وأوضح المستشار الايراني أن هذه المُسيرة الإيرانية هي عبارة عن طائرة بدون طيار صغيرة يتم إطلاقها يدويًا بهدف إختبار أنظمة دفاع العدو، وقد حققت أهدافها المرسومة بنجاح.

واضاف المستشار أن كلفة هذه الطائرة المُسيرة لا تتجاوز ألف الدولار في حين إضطر الأمريكيون لإطلاق صاروخ تبلغ قيمته مئات الآلاف من الدولارات لإسقاطها.