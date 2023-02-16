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كارثة بيئية تصيب مدينة امريكية سببها خروج قطار شحن عن مساره كان يحوي مواد كيمياوية والسلطات تتكتم على الامر


افادت مصادر اعلامية ان مدينة امريكية تعرضت لكارثة بيئية بعد خروج قطار شحن عن مساره كان يحوي مواد كيمياوية في ظل تعتيم وتكتم من قبل السلطات هناك 

واوضحت المصادر ان ان قطار الشحن انفجر يحوي حوالى 50 عربة قطار شحن عن القضبان بعد ان انحرف عن مساره في ولاية اوهايو الامريكية وتسبب بانفجار المواد الكيمياوية التي كانت على متن القطار حيث تعتبر هذه المواد عالية الخطورة استخدمت في الحرب العالمية الاولى 

واكدت المصدر ان السلطات هناك بدات باجلاء السكان في ظل تعتيم اعلامي كبير واعتقال للصحفيين الذين يحاولون تغطية ما حصل 

واشارت المصادر ان كارثة بيئية ستحصل في هذه الولاية بسبب هذه المواد الخطيرة 

 

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كارثة بيئية تصيب مدينة امريكية سببها خروج قطار شحن عن مساره كان يحوي مواد كيمياوية والسلطات تتكتم على الامر
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