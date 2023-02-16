تركيا: قشرة الأرض تحركت 7.3 أمتار بفعل الزلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

جاء ذلك على لسان مدير الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد"، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وبيّن قائلا: "حسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش".

وشدد أن الزلزال المزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم.

وأردف: "نحن نواجه وضعا غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858 والتي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38، مبيناً أن هذه الهزات كبيرة جدا".