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روسيا تعلن "تحييد" 190 أوكرانياً وتدمير مدرعات عسكرية


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها تمكنت من تحييد 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر "مستا- بي" ومنظومة "إم 777" أمريكية الصنع على محور دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان، أنه "تم تحييد ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي قتال مشاة وناقلة جند مدرعة وثلاث مركبات ومدافع هاوتز Msta-B ونظام مدفعي ام-777 أمريكي الصنع في سياق استمرار العمليات الهجومية ونيران المدفعية من مجموعة "الجنوب" في اتجاه دونيتسك".

وفقًا ل‍وزارة الدفاع الروسية، فإنه في اتجاه كوبيانسك، "أدت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" إلى تدمير تكديس القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي الرابع عشر واللواء 103 للدفاع الإقليمي ل‍أوكرانيا في مناطق مستوطنات دفوريتشنايا وكوتلياروفكا بمقاطقة خاركيف".

أوضحت الوزارة أنه "تم تدمير ثماني مجموعات "تخريب" واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراكملنوي وماسيوتوفكا وبيرشوترافنيف وتيمكوفكا في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".

في اتجاه كراسنوليمانسك، حددت الوزارة أن "وحدات الألوية 67 و 92 و 25 المحمولة جواً ل‍أوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية هُزمت بضربات طيران الجيش ونيران المدفعية مجموعة من القوات "الوسط" و يامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفق البيان.

وفي اتجاه أوغليدار "بلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة ومركبتين قتال مدرّعتين ومدافع هاوتزر D-20 وD-30، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طرازغفوزديكا".

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