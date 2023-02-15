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موسكو تعتزم إلغاء التأشيرات مع 11 دولة


أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، أن موسكو تخطط لإدخال نظام بدون تأشيرة مع 11 دولة، ونظام إجراءات مبسطة لإصدار التأشيرة مع 6 دول أخرى.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن لافروف قوله في كلمة له أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي: "نعمل على تسهيل نظام التأشيرة. الآن من المخطط التوقيع على إلغاء التأشيرة بشكل كامل مع حوالي 11 دولة، إضافة إلى تطبيق شروط مخففة وبسيطة للغاية (لإصدار التأشيرة) مع 6 بلدان أخرى بينها الهند وإندونيسيا".

وتابع لافروف: "ودعونا لا ننسى أيضا أننا نعمل على رفع القيود المفروضة على إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني عدد كبير من الدول، حوالي 70 دولة، باستثناء الدول غير الصديقة، التي توقفت عن إصدار التأشيرات لنا بإجراءات مبسطة".

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