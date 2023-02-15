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هزة ارتدادية جديدة تضرب تركيا


أفاد معهد الزلازل التركي، اليوم الأربعاء، بوقوع هزة ارتدادية بقوة 4.2 على مقياس ريختر مركزها قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وذكر المعهد في بيان، أن "هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر مركزها قهرمان مرعش جنوبي تركيا".

وبعد تسعوة أيام على وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وقعت حوالي 3170 هزة ارتدادية في 10 مقاطعات تركية.

ويعمل حالياً نحو 35 ألفاً و495 عنصر إغاثة في أعمال البحث والإنقاذ في كل المناطق المتضررة من الزلزال، وفقاً لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

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