الصفحة الدولية

صحيفة أمريكية: نظام كييف في لحظة حرجة وهذه فرصته الأخيرة


كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأسبوع القادم عن تقديم حزمة كبيرة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الكونغرس الأمريكي يدرس مسألة تخصيص 10 مليارات دولار لدعم ميزانية أوكرانيا. وقالت: "تعمل إدارة بايدن أيضا بالتعاون مع الكونغرس على الموافقة على تخصيص 10 مليارات دولار كمساعدة مباشرة لميزانية كييف ومن المتوقع أن تعلن عن تقديم حزمة كبيرة جديدة من المساعدات العسكرية في الأسبوع القادم وفرض عقوبات إضافية على الكرملين".

وأشارت إلى أن واشنطن تحاول إفهام كييف بأن النزاع في أراضيها يقترب حاليا من لحظة حرجة عندما يحصل الجانب الأوكراني بفضل المساعدة العسكرية الغربية على فرصة لتغيير الوضع في ساحة المعركة. وتحذر واشنطن من أن الفشل في القيام بذلك سيجعل من الصعب على كييف تلقي نفس القدر من المساعدات العسكرية الجديدة كما كان من قبل، وذلك بسبب معارضة الجمهوريين في الكونغرس وتغير المواقف بين الحلفاء الأمريكيين في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن ممثل رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله: "سنواصل محاولة إقناعهم بأنه لا يمكننا عمل كل شيء إلى أجل غير مسمى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة أمريكية: نظام كييف في لحظة حرجة وهذه فرصته الأخيرة
قديروف يعلن عن محاولة تسميم مساعده قائد القوات الخاصة
هاكرز روس يؤكدون اختراق موقع قيادة الناتو الجوية بقاعدة "رامشتاين"
واشنطن ترد على اتهامات بكين بشأن ارسال مناطيد فوق اراضيها
موسكو توجه اتهاماً لواشنطن يخص "تدريب داعش"الارهابي
حرب "المناطيد" تشتد.. الصين: أمريكا اخترقت حدودنا 10 مرات خلال 2022
حصيلة جديدة بـ"كارثة الزلزال".. مقتل أكثر من 31 ألف شخص في تركيا
إحصائية "مفزعة" بخسائر تركيا إثر الزلزال "المدمر"
زلزال جديد يضرب غازي عنتاب التركية
تركيا واليونان، أعداء الأمس، أصدقاء اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك