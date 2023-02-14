الصفحة الدولية

قديروف يعلن عن محاولة تسميم مساعده قائد القوات الخاصة


أعلن حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن محاولة تسميم طالت مساعده وقائد قوات "أحمد" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني بالجيش الروسي أبتي علاء الدينوف.

جاء ذلك في منشور لقديروف بالقناة الرسمية له على تطبيق "تليغرام"، حيث طمأن متابعيه أولا بأن الحالة الصحية لعلاء الدينوف الآن على ما يرام، ولا شيء يهدد حياته أو صحته.

ثم وصف قديروف عملية التسميم بقوله: "تلقى علاء الدينوف، 8 فبراير، مظروفا به رسالة، اتضح أنها كانت مشبعة بمادة سامة، وحينما شك في ذلك من خلال الرائحة الكاوية والنفاذة اتخذ جميع الإجراءات في الوقت المناسب: قام بتنظيف يديه وغسل تجويفه الأنفي، وكذلك فعل مساعدوه الذين لمسوا المظروف. ولجأ الجميع إلى الكتيبة الطبية" 

وأشار قديروف إلى أن الجنرال علاء الدينوف وكلا المساعدين الآن في عيادات موسكو وهم في تحسن، فيما يقوم الأطباء بجميع الإجراءات اللازمة، وأخذ المتخصصون عينات من المواد البيولوجية لتحليل وتحديد المادة السامة.

وأعلن قديروف أنه بالتوازي يجري تحقيق في محاولة الاغتيال وتحديد المتورطين فيها وأفاد بوجود نتائج فعلية.

وتمنى حاكم الشيشان لمساعده أبتي علاء الدينوف ورفاقه الشفاء العاجل والعودة إلى الخدمة، وتقدم بالشكر الخاص لقائد وأطباء الكتيبة الطبية الذين قدموا المساعدة المهنية على الفور للضباط المسمومين وقاموا بتحييد السم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قديروف يعلن عن محاولة تسميم مساعده قائد القوات الخاصة
هاكرز روس يؤكدون اختراق موقع قيادة الناتو الجوية بقاعدة "رامشتاين"
واشنطن ترد على اتهامات بكين بشأن ارسال مناطيد فوق اراضيها
موسكو توجه اتهاماً لواشنطن يخص "تدريب داعش"الارهابي
حرب "المناطيد" تشتد.. الصين: أمريكا اخترقت حدودنا 10 مرات خلال 2022
حصيلة جديدة بـ"كارثة الزلزال".. مقتل أكثر من 31 ألف شخص في تركيا
إحصائية "مفزعة" بخسائر تركيا إثر الزلزال "المدمر"
زلزال جديد يضرب غازي عنتاب التركية
تركيا واليونان، أعداء الأمس، أصدقاء اليوم
منع سفر لـ150 شخصا.. تركيا تفتح تحقيقا بعد الزلزال المدمر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك