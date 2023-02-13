حرب "المناطيد" تشتد.. الصين: أمريكا اخترقت حدودنا 10 مرات خلال 2022

أعلنت بكين اليوم الإثنين، أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من 10 مرّات منذ كانون الثاني 2022.

وتعمق هذه التصريحات، من حدة الخلاف بين الصين والولايات المتحدة منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأمريكية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من 10 مرّات دون أي موافقة من السلطات الصينية".

ودعا واشنطن إلى "تغيير مسارها والتأمل فيما تقوم به قبل تشويه سمعة الصين وتوجيه اتهامات لها".

وأمس الأحد؛ أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي ميليسا دالتون، أن واشنطن تواصلت مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسس وأسقطته في 4 شباط/ فبراير.

جاء ذلك، بعد أن كانت طلبات البنتاغون لإجراء حوار قد قوبلت بالرفض لأيام عدة.

وذكرت دالتون: "لقد أُجريت اتّصالات مع جمهورية الصين الشعبية بشأن المنطاد".