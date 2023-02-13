الصفحة الدولية

حرب "المناطيد" تشتد.. الصين: أمريكا اخترقت حدودنا 10 مرات خلال 2022


أعلنت بكين اليوم الإثنين، أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من 10 مرّات منذ كانون الثاني 2022.

وتعمق هذه التصريحات، من حدة الخلاف بين الصين والولايات المتحدة منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأمريكية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من 10 مرّات دون أي موافقة من السلطات الصينية".

ودعا واشنطن إلى "تغيير مسارها والتأمل فيما تقوم به قبل تشويه سمعة الصين وتوجيه اتهامات لها".

وأمس الأحد؛ أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي ميليسا دالتون، أن واشنطن تواصلت مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسس وأسقطته في 4 شباط/ فبراير.

جاء ذلك، بعد أن كانت طلبات البنتاغون لإجراء حوار قد قوبلت بالرفض لأيام عدة.

وذكرت دالتون: "لقد أُجريت اتّصالات مع جمهورية الصين الشعبية بشأن المنطاد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حرب "المناطيد" تشتد.. الصين: أمريكا اخترقت حدودنا 10 مرات خلال 2022
حصيلة جديدة بـ"كارثة الزلزال".. مقتل أكثر من 31 ألف شخص في تركيا
إحصائية "مفزعة" بخسائر تركيا إثر الزلزال "المدمر"
زلزال جديد يضرب غازي عنتاب التركية
تركيا واليونان، أعداء الأمس، أصدقاء اليوم
منع سفر لـ150 شخصا.. تركيا تفتح تحقيقا بعد الزلزال المدمر
حصيلة جديدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
الحرس الثوري الإيراني: زوال أمريكا من المنطقة آن أوانه
الصحة العالمية تحصّي أعداد المتضرّرين من الزلزال "المدمر"
تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب قهرمان مرعش
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك