الصفحة الدولية

تركيا واليونان، أعداء الأمس، أصدقاء اليوم


سجاد الدخيني ||

 

كارثة إنسانية صدمت العقول أدهشت الجميع واستقطبت الاضواء العالمية، من حرب عالمية قائمة بين اوكرانيا وخلفها الناتو وامريكا وبين روسيا الاتحادية، من اختلافات وتشنجات بين دول الاتحاد الأوروبي, ومن خلاف حاد كاد ان يكون حربا قاب قوسين او ادنى اليونان وتركيا الساعية لأستعادة أمجاد العثمانية الى حيث منطقة الشمال الشرقي للفرات حيث حصلت الكارثة الإنسانية.

حصاد في الارواح يفوق الخيال، فبساعة واحد, توفي ما يصل الى 40٪ قتلى الحرب السورية المستعرة منذ إحدى عشر عاماً،

 هذا فضلا عن الارقام التي ما زالت تحت الانقاض تنتظر من يأتي ليرفع عنها  اطنان الانقاض التي وقعت فوق رؤوسهم وهم نائمون.

رغم ان الكارثة الإنسانية قد ضربت شعبين مسلمين، وما كان يتأمل ان تتناسى وتترك الخلافات السياسية بين بعض البلدان العربية وبين الجمهورية العربية السورية والتوحد من أجل مساعدة الشعب المظلوم، الذي ذاق الويلات والآهات بسبب العقوبات الغربية، التي لم تستثني أحدا من الشعب العربي السوري, وليست  عقوبات امريكا على العراق وايران ببعيدة عن الاذهان لكي نعرف حجم الويلات التي يعانيها شعب سورية الحبيبة بسبب عقوبات قيصر.

الخلاف بين اليونان وتركيا ليس اقل من الخلاف بين النظام السوري والنظام السعودي بل هي حرب باردة مشتعلة بين الطرفين، وهي نار تكبر شيئاً فشيئا، ولكن عندما ضرب الزلزال الشعب التركي رأينا ان وزير الخارجية اليوناني مع فرق الانقاذ التابع لبلده يسارعون في نجدة الشعب التركي، في المناطق المنكوبة، متناسين كل ماكان بينهم من خلاف وتشنجات وحالة حرب باردة، لان ما حصل هو كارثة انسانية بحق.

وبعيدا عن عن الاتحاد القلبي بين تركيا واليونان، دعونا لا نهمل دور بعضاً من الدول العربية التي لم تتوانا لحظة في كسر الحصار الأمريكي المفروض على الشعب العربي السوري، ولكن..

 كان المؤمل ان نرى اتحاداً عربيا في المسارعة والتسابق لمساعدة المظلومين.

كان المؤمل ان نرى المملكة العربية السعودية تقف كتفا على كتف مع الحكومة المحلية والمركزية وهم يرفعون الركام عمن هم تحته من الاطفال والنساء..

كان المؤمل من العرب يكونوا خير مصداق لقول الله تعالى بحقهم  {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}

 

ــــــــــــــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا واليونان، أعداء الأمس، أصدقاء اليوم
منع سفر لـ150 شخصا.. تركيا تفتح تحقيقا بعد الزلزال المدمر
حصيلة جديدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
الحرس الثوري الإيراني: زوال أمريكا من المنطقة آن أوانه
الصحة العالمية تحصّي أعداد المتضرّرين من الزلزال "المدمر"
تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب قهرمان مرعش
الأمم المتحدة: زلزال تركيا وسوريا "أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام"
أردوغان يعلن تمديد عطلة المدارس إلى 20 شباط الجاري
زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة الوفيات تتجاوز 25 ألفا
لمنع عمليات نقل الاسلحة.. روسيا تعلن قصف منشآت طاقة اوكرانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك