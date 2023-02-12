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الحرس الثوري الإيراني: زوال أمريكا من المنطقة آن أوانه


قال مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي إن وقت أفول الولايات المتحدة قد حان، وأن قدرتها السياسية التي كانت تعين الملوك في المنطقة اضمحلت.

وفي كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى "الثورة الإسلامية" ذكر نقدي أن الولايات المتحدة باتت تنحني أمام الاقتصادي الصيني.

وأضاف أن "الأمريكيين يقولون منذ 25 عاما بضرورة القضاء على حركة حماس وينادون منذ 30 عاما بوجوب انهاء حزب الله لكن هاتين الحركتين المقاومتين لا تزالان تستعرضان قوتهما".

وتابع: "كما أن أميركا خلفت 600 ألف قطعة سلاح في أفغانستان وخرجت صاغرة من هذا البلد وهربت هروبا ولم تستطع حتى إجلاء عملائها".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن نقدي أن "العدو لن يمر مرور الكرام على تطور إيران وتقدمها"، وأضاف أن "العدو لن يتخلى عن عداوته للنظام الإسلامي وأن إيران سجلت نجاحات عديدة على الصعيد العلمي".

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