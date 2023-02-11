الأمم المتحدة: زلزال تركيا وسوريا "أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام"

أكد نائب أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم السبت، أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام".

وقال غريفيث في مؤتمر صحفي أجراه بعد وصوله إلى ولاية قهرمان مرعش التركية، التي ضربها زلزال الاثنين الماضي: "أنا هنا للتأكد من عدم نسيان هؤلاء الناس"، المتضررين من الزلزال".

كما أشاد المسؤول الأممي باستجابة تركيا للزلزال ووصفها بأنها "استثنائية"، وأثنى على "شجاعة المستجيبين الأوائل للكارثة الذين يعملون على مدار الساعة".

وأضاف غريفيث أن "الزلزال يعد "أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام".

وبيّن أنه سيعمل على "إطلاق عملية لمدة 3 أشهر تهدف للمساعدة في دفع تكاليف عمليات الإنقاذ والإغاثة في تركيا وسوريا".

كما أعرب غريفيث عن أمله أن "تذهب المساعدات في سوريا إلى مناطق سيطرة "النظام" و"المعارضة"، مشيرا أن "الأمور في هذا الصدد "لم تتضح بعد".