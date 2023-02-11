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أردوغان يعلن تمديد عطلة المدارس إلى 20 شباط الجاري


 اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات الزلزال في بلاده إلى 21,848، المصابين إلى 80104.

وقال اردوغان، ان "الظروف المناخية القاسية تصعب عمليات الإنقاذ لكنها لن تعيقنا عن إغاثة المنكوبين". واضاف اردوغان "سننتهي من رفع الأنقاض بأسرع وقت ونبدأ عملية إعادة إعمار المدن، وسننجح بذلك خلال عام واحد".

واشار " أوقفنا أعمال البحث والإنقاذ في شانلي أورفة اعتبارا من الخميس وبدأنا رفع الأنقاض ،ونقوم بكل ما يلزم من إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها".

وتابع أردوغان "460 ألف مواطن يقطنون المدارس والمؤسسات التعليمية وسندعم المواطنين ماديا ليتمكنوا من دفع الإيجارات، كما قررنا تمديد عطلة المدارس إلى 20 شباط الجاري، وسنخرج من هذه الكارثة كما تمكنّا سابقا من الخروج من كوارث سابقة".

واعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية.

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